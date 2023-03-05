Ювентус и Рома подошли к поединку с разным настроением. "Старая синьора" в результативном матче победила Торино, тогда как римляне неожиданно уступили Кремонезе. Моуринью должен был пропустить игру, но его дисквалификацию приостановили, из-за чего португалец получил возможность руководить командой из технической зоны.

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Игра проходила довольно медленно, команды почти не создавали моменты. Влахович замыкал подачу со штрафного на 5 минуте – Патрисиу легко забрал мяч в руки. Лишь под конец тайма Ювентус мог реально опасный момент: Данилу навесил из глубины, а Рабьо головой замыкал – стойка и Патрисиу спасли Рому от гола.

А на старте второго тайма Рома повела в счете. Позиционная атака римлян завершилась пушечным выстрелом Джанлуки Манчини, который точно пробил в дальний угол. Куардадо мог сравнять счет в юбилейном для себя поединке за Ювентус, но его удар со штрафного попал в штангу. Ювентус продолжал давить после пропущенного гола, но Рома едва не забила во второй раз – Пеллегрини навесил, а Смоллинг оказался сам вблизи ворот, но угол был очень острым.

Туринцы продолжили давить и уже в третий раз попали в стойку. Паредес навесил с углового, защитник подставил голову, после чего мяч влетел в стойку ворот "волков". Аллегри бросил в бой почти все атакующие резервы, однако это обернулось провалом. Кин вышел на 89 минуте на поле, а уже через 40 секунд нападающий в борьбе с Манчини сначала начал использовать приемы по борьбе, а затем ударил соперника по ногам. Финальный штурм Ювентуса завершился ничем – Патрисиу забрал в руки мяч после удара Данилу.

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