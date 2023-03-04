Колишній гравець Ювентуса давав свідчення в рамках розслідування Prisma, яке зосереджене на фінансах туринського клубу в період з 2019 по 2021 роки. Пауло Дибала заявив, що "зебри" мають заборгованість перед ним по зарплаті.

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"Я не пам'ятаю, коли була виплачена зарплата за останній місяць, але я знаю, що клуб все ще винен мені грошей. Коли ми вели переговори, я знав, що коли в мене все ще буде контракт, у наступні місяці я отримаю більше грошей, але якщо піду, то вони повинні будуть заплатити відразу.

Знаю, що останній термін, до якого Ювентус має заплатити мені 3 мільйони євро, спливає у квітні 2023 року. Якщо вони цього не зроблять, мій адвокат надішле письмовий запит, але я хочу уникнути цього сценарію. Я не хочу йти до суду", – розповів гравець в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport

У складі Ювентуса Пауло Дибала провів 293 матчі, забив 115 голів та віддав 48 гольових передач. У команді він провів сім років. Влітку гравець перейшов у Рому. Нагадаємо, що Дибала зустрінеться з колишнім клубом в рамках чемпіонату Італії 5 березня. Початок матчу Рома – Ювентус о 21:45 за київським часом.

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