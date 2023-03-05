У неділю заплановані 4 матчі 25 туру Серії А. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Серія А, 25 тур

Спеція – Верона – 0:0

Сампдорія – Салернітана – початок о 16:00

Інтер – Лечче – 19:00

Рома – Ювентус – 21:45

Честь відкрити день випала борцям за виживання – Спеції та Вероні. "Орлята" проводили другий матч під керівництвом Леонардо Семплічі, який знову залишив Віктора Коваленка у запасі.

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Перший тайм минув у звичному обідньому темпі Італії – повільно і майже без моментів. Гаїч міг вивести Верону вперед, проте головою з близької відстані пробив повз ворота. Ледачий футбол продовжився по перерві, аж раптом суперники обмінялися супермоментами упродовж кількох хвилин. Яя Каллон програв ближній бій кіперу Спеції, а Екдаль у відповідь струснув стійку воріт Верони.

Коваленко з'явився на 75-й хвилині зустрічі. Майже відразу українець виконав удар-простріл на Нзолу, якого завалили у карному майданчику. Арбітр мовчав, а потім вилучив запасного кіпера господарів Маркетті за емоційні протести. Під завісу зустрічі Келвін Аміан міг приносити перемогу Спеції, проте його розкішний обвідний удар потягнув Періллі – 0:0. Нічия дозволила команді Коваленка втримати 3 очки переваги над Вероною, яка залишається в зоні вильоту.

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