У рамках першого туру Серії А Торіно на виїзді мінімально поступився Фіорентині. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 1-й тур

Фіорентина – Торіно – 1:0

Гол: Кастровіллі, 78

Верона – Рома – початок о 21:45

Фіорентина у першому матчі сезону приймала Торіно. Перша половина зустрічі особливо нічим не запам'яталась. Команди обмінялись кількома ударами і пішли на перерву із нульовим рахунком.

Одразу по перерві "фіалки" відкрили рахунок завдяки голу Бірагі, але після перегляду VAR на предмет офсайду його було скасовано. Після цього небезпечних моментів не було аж до 78-й хвилини, коли Федеріко К'єза увірвався у штрафний майданчик, обіграв захисника і віддав на дальню стійку, де Кастровіллі замкнув. "Бики" до кінця матчу не змогли створити жодного момента. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Фіорентини – 1:0.

Маліновський допоміг Аталанті знищити Комо – українець забив сам і організував ще один м'яч