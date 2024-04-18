У середу, 17 квітня, Де Россі зустрівся з керівництвом Роми в особі Дена і Раяна Фрідкін. Як інформує офіційний сайт джаллороссі, за підсумками цієї зустрічі було вирішено продовжити спільну роботу "в найближчому майбутньому". При цьому Де Россі свій контракт ще не продовжував, а терміни нової угоди, як і раніше, не розголошуються.

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"За коротке перебування Де Россі на посаді головного тренера його робота справила позитивний вплив на весь клуб. Даніеле керує командою з повагою та сміливістю, а його сила та глибока віра в клуб справді відповідають цінностям Роми, міста та неперевершених уболівальників. Ми продовжимо працювати разом настільки старанно, наскільки це можливо, щоб забезпечити майбутнє, на яке заслуговують уболівальники Роми. Ми дуже раді побудувати довгостроковий проєкт із Даніеле", – йдеться на офіційному сайті клубу.

За підсумками 32 турів Рома посідає п'яте місце в турнірній таблиці, яке з імовірністю в 99% дасть змогу команді потрапити в Лігу чемпіонів за підсумками сезону.

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