Едоардо був запрошений в ефір Teleradiostereo, під час якого поділився своєю історією. "У мене невиліковна хвороба. Я не вмираю, ні, але якість життя така, що краще б я помер. Я вже домовився з клінікою у Швейцарії щодо евтаназії, і вона надіслала мені можливі дати цієї процедури.

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Швейцарці дивні, я ніби організовую поїздку на курорт. Одна із запропонованих мені дат намічена на 22 травня. Цього дня в Дубліні відбудеться фінал Ліги Європи. Якщо є щось у цьому світі, чого б я хотів – це побачити, як Рома перемагає в цьому чортовому Кубку".

Де Россі відреагував на це прохання Едоардо: "Я не хочу вимовляти банальну промову на кшталт "Ми виграємо ЛЄ заради тебе", але можу пообіцяти свою прихильність йому та іншим уболівальникам. Ця історія особливо нас зворушила, зараз клуб шукає спосіб знайти цього хлопця, щоб зробити йому незабутній подарунок", – цитує тренера Роми Gazzetta dello Sport.

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