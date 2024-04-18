В среду, 17 апреля, Де Росси встретился с руководством Ромы в лице Дэна и Райана Фридкин. Как информирует официальный сайт джаллоросси, по итогам этой встречи было решено продолжить совместную работу "в обозримом будущем". При этом Де Росси свой контракт ещё не продлевал, а сроки нового соглашения по-прежнему не разглашаются.

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"За короткое пребывание Де Росси на посту главного тренера его работа оказала положительное влияние на весь клуб. Даниэле руководит командой с уважением и смелостью, а его сила и глубокая вера в клуб действительно соответствуют ценностям Ромы, города и непревзойденных болельщиков. Мы продолжим работать вместе настолько усердно, насколько это возможно, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают болельщики Ромы. Мы очень рады построить долгосрочный проект с Даниэле", – говорится на официальном сайте клуба.

По итогам 32 туров Рома занимает пятое место в турнирной таблице, которое с вероятностью в 99% позволит команде попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

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