Наполі останній місяць провів без провалів, якщо не рахувати розгромну поразку від Аталанти. Нічию з Торіно можна зрозуміти, за аналогічний результат проти Інтера – лише похвалити. А ще були перемоги над Монцою і Ювентусом. Дуже солідний період від підопічних Франческо Кальцони, але потрібна не лише солідність, а й очки.

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Фрозіноне теж їх потребує, адже до цього туру йшов у зоні вильоту. За чотири місяці була лише одна перемога, ще 21 січня над Кальярі, і дуже багато поразок. Сьогодні "канарки" були відвертим андердогом, але не збиралися підписувати легку капітуляцію.

На старті гри здавалося, що в Наполі не буде проблем. Перші кілька хвилин господарі висіли на воротах суперника. Осімхен мусив забивати, але з меж штрафного не влучив у незахищені ворота. Зрештою, рахунок відкрив Політано на 16-й хвилині. Другий тур поспіль Маттео забив розкішний гол. Окрім того, він став найрезультативнішим італійцем у нинішньому сезоні, маючи у своєму активі 8 голів та 5 асистів.

Замість того, щоб закріпити перевагу, господарі привезли собі проблеми. На 30-й хвилині Фрозіноне отримав шанс зрівняти рахунок з пенальті. Матіас Суле пішов бити, але не зумів переграти Мерета. Голкіпер пробув героєм до старту другого тайму, коли привіз катастрофу. Алекс забарився із пасом і дав Суле можливість перехопити. М'яч отримав Шадіра, який і відправив його у сітку.

Наполі відреагував доволі швидко. Кілька масованих атак, і гості знову пропустили. Осімхен зумів уникнути офсайда й переправив м'яч у ворота. Через десять хвилин "канарки" відповіли у схожому стилі. Після навісу Шадіра оформив дубль. Марокканець, до речі, належить партенопейцям, а за Фрозіноне грає в оренді. У нинішньому сезоні Валід забив уже 6 голів, чотири з них – із початку березня.

Наприкінці гості навіть могли зазіхнути на перемогу. Маріо Руй лише ціною червоної картки зупинив суперника й зберіг нічийний рахунок. Результат цього матчу не дозволив Наполі покинути восьме місце турнірної таблиці Серії А. Фрозіноне вистачило навіть одного очка, щоб бодай тимчасово піднятися із зони вильоту.