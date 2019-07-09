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Рома націлилась на Сері, яким раніше цікавилась Барселона

17:13 258 Читать на русском
Рома націлилась на Сері, яким раніше цікавилась Барселона
Жан-Мішель Сері / ФК Фулхем

Півзахисник Фулхема Жан-Мішель Сері хотів би перейти в Рому. Агент гравця підтвердив переговори з "вовками"

"Я та мій італійський партнер говорили з Ромою кілька тижнів тому. Подивимось, як ситуація розвиватиметься. Сері був би радий грати в Серії А, і Рома – це дуже хороший клуб", – сказав агент TeleRadioStereo.

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Минулого літа Сері на фоні інтересу Барселони несподівано перейшов у Фулхем, який витратив на трансфери 100 млн фунтів, але, звільнивши протягом сезону 2018/19 двох тренерів, примудрився вилетіти у Чемпіоншип.

Раніше повідомлялось, що римляни цікавляться Ясіном Браїмі та Леоном Бейлі.

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