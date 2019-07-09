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Рома нацелилась на Сери, которым ранее интересовалась Барселона

17:13 11 Читати українською
Рома нацелилась на Сери, которым ранее интересовалась Барселона
Жан-Мишель Сери / ФК Фулхэм

Полузащитник Фулхэма Жан-Мишель Сери хотел бы перейти в Рому. Агент игрока подтвердил переговоры с "волками".

"Я и мой итальянский партнер говорили с Ромой несколько недель назад. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Сери был бы рад играть в Серии А, и Рома – это очень хороший клуб", – сказал агент TeleRadioStereo.

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Прошлым летом Сери на фоне интереса Барселоны неожиданно перешел в Фулхэм, который потратил на трансферы 100 млн фунтов, но, уволив в течение сезона 2018/19 двух тренеров, умудрился вылететь в Чемпионшип.

Ранее сообщалось, что римляне интересуются Ясином Браими и Леоном Бейли.

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