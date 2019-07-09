Рома знайшла альтернативу Тайсону, – ЗМІ

Екс-півзахисник Порту Ясін Браїмі всерйоз зацікавив італійську Рому.

Рома веде переговори щодо трансферу півзахисника Ясіна Браїмі, повідомляє Il Messaggero.

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Зазначимо, що в алжирця завершився контракт з Порту і він зараз перебуває в статусі вільного агента. Раніше повідомлялось, що Рома всерйоз зацікавлена у послугах Тайсона.

У сезоні 2018/19 Браїмі забив 13 голів та віддав 4 асисти в усіх турнірах, щоправда, Порту не зумів виграти жодного трофею, проте дійшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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