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Рома знайшла альтернативу Тайсону, – ЗМІ

13:48 1002 Читать на русском
Рома знайшла альтернативу Тайсону, – ЗМІ
Тайсон / ФК Шахтар

Екс-півзахисник Порту Ясін Браїмі всерйоз зацікавив італійську Рому.

Рома веде переговори щодо трансферу півзахисника Ясіна Браїмі, повідомляє Il Messaggero.

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Зазначимо, що в алжирця завершився контракт з Порту і він зараз перебуває в статусі вільного агента. Раніше повідомлялось, що Рома всерйоз зацікавлена у послугах Тайсона.

У сезоні 2018/19 Браїмі забив 13 голів та віддав 4 асисти в усіх турнірах, щоправда, Порту не зумів виграти жодного трофею, проте дійшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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Теги
Трансфери Італія Рома Рома Тайсон Тайсон Ясін Браїмі Ясін Браїмі
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