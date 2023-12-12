Форвард Роми Пауло Дибала повернеться на поле тільки у 2024 році.

У матчі 15-го туру Серії А з Фіорентиною Дибала оформив гольову передачу на Ромелу Лукаку, а потім пішов у ризикований підкат біля свого штрафного майданчика проти Артура Мело. У цьому епізоді він отримав травму згинача лівого стегна. Як інформує Gazzetta dello Sport, аргентинець повернеться на поле вже у 2024 році.

Ефектний камбек Роми у відеоогляді матчу з Сассуоло – 2:1

У кращому разі Дибала відновиться до матчу з Аталантою 7 січня, але найімовірніше – до матчу з Міланом (14 січня). Він абсолютно точно пропустить матчі з Шерифом, Болоньєю, Наполі, Ювентусом і Кремонезе.

Дибала був визнаний найкращим гравцем Серії А в листопаді. На його рахунку в цьому чемпіонаті 4 голи і 6 асистів.

Дибала віддав ефектний асист Лукаку та травмувався – Рома втратила перемогу над Фіорентиною