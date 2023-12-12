Рома надовго втратила Дибалу – він пропустить матчі з Наполі та Ювентусом
Форвард Роми Пауло Дибала повернеться на поле тільки у 2024 році.
У матчі 15-го туру Серії А з Фіорентиною Дибала оформив гольову передачу на Ромелу Лукаку, а потім пішов у ризикований підкат біля свого штрафного майданчика проти Артура Мело. У цьому епізоді він отримав травму згинача лівого стегна. Як інформує Gazzetta dello Sport, аргентинець повернеться на поле вже у 2024 році.
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У кращому разі Дибала відновиться до матчу з Аталантою 7 січня, але найімовірніше – до матчу з Міланом (14 січня). Він абсолютно точно пропустить матчі з Шерифом, Болоньєю, Наполі, Ювентусом і Кремонезе.
Дибала був визнаний найкращим гравцем Серії А в листопаді. На його рахунку в цьому чемпіонаті 4 голи і 6 асистів.
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