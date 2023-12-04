Дибала міг виводити Рому вперед вже на перших хвилинах, але його удар з лінії штрафного потягнув Консільї. В середині тайму затяжна атака господарів завершилась голом – Матеус Енріке встиг замкнути простріл на дальню стійку від Берарді. Незадового до перерви Дибала цілив у ліву дев'ятку, але знову ідеально зіграв воротар Сассуоло.

Рома на виїзді оформила камбек з Сассуоло – джокер Моурінью заробив пенальті і забив дебютний гол у Серії А

По перерві Лукаку опинився сам на сам з Консільї, однак примудрився метрів з 15-ти влучити у кіпера. На 62-й хвилині Рома залишилась у більшості: Болока з другої спроби (після перегляду VAR) заробив червону картку. На екваторі другої половини зустрічі Крістенсен, вийшовши на заміну, заробив пенальті, який чітко реалізував Дибала. А за трохи данець зумів відзначитись і сам, забивши перший гол в Серії А (допоміг рикошет від суперника). Пеллегріні вже у доданий час міг добивати суперника, але Консільї у цей вечір був одним з найкращих у Сассуоло.