Рома останнім часом набрала хід і піднялася в топ-4 Серії А. Команду на собі тягнув Дибала. Сьогодні все розпочалося за очікуваним сценарієм. Аргентинець вже на п'ятій хвилині створив красивий гол, вирізавши шведою пас на Лукаку.

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Але на цьому хороші новини для Роми завершилися. У середині першого тайму Дибала травмувався та пішов з поля. Фіорентина тим часом почала відповідати гострими атаками. Чудовий шанс змарнував Нзола, небезпечно пробивали Бонавентура та Іконе.

Гості продовжували тиснути. Бонавентура навіть влучив у поперечину, зробивши Ромі останнє попередження. Однак римляни зібратися не зуміли. На 64 хвилині Залевскі отримав другу жовту та залишив команду в меншості.

Вже через хвилину Фіорентина зрівняла рахунок – Куарта скористався подачею Куаме. Далі до фінального свистка ближчими до перемоги були "фіалки", але матч завершився нічиєю. Рома з 25 балами залишилася четвертою, а Фіорентина має на один бал менше.

До фінального свистка Рома встигла погіршити ситуацію ще сильніше. Лукаку в грубому підкаті полетів у ноги Куаме та отримав червону, внаслідок якої пропустить наступний матч. А далі у Моурінью жахливий календар: Болонья, Наполі, Ювентус, Аталанта, Мілан.