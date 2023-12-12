Форвард Ромы Пауло Дибала вернётся на поле только в 2024 году.

В матче 15-го тура Серии А с Фиорентиной Дибала оформил голевую передачу на Ромелу Лукаку, а затем пошёл в рискованный подкат возле своей штрафной площади против Артура Мело. В этом эпизоде он получил травму сгибателя левого бедра. Как информирует Gazzetta dello Sport, аргентинец вернётся на поле уже в 2024 году.

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В лучшем случае Дибала восстановится к матчу с Аталантой 7 января, но скорее всего – к матчу с Миланом (14 января). Он совершенно точно пропустит матчи с Шерифом, Болоньей, Наполи, Ювентусом и Кремонезе.

Дибала был признан лучшим игроком Серии А в ноябре. На его счету в этом чемпионате 4 гола и 6 ассистов.

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