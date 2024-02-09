Саудівська Аравія скуповує не тільки іменитих гравців для свого чемпіонату, а й хоче заволодіти одним із грандів Серії А.

Інтер збільшить зарплату своєму "мотору"

Як повідомляє La Repubblica, Саудівська Аравія розпочала перемовини з власником Роми Деном Фрідкіним щодо купівлі клубу. Саудівці зробили пропозицію у розмірі 900 мільйонів євро, а також можуть внести ще 200 або 300 млн, якщо міська рада Риму схвалить проєкт нового стадіону в районі П'єтралата. Зазначається, що сторони ведуть перемовини, але Фрідкін не хоче продавати клуб.

Нагадаємо, Рома наразі перебуває на п'ятій сходинці з 38 балами. Від першого місця команда відстає на 19 очок.

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