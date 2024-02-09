Владельцы Ромы могут продать клуб в ближайшее время.

Саудовская Аравия скупает не только именитых игроков для своего чемпионата, но и хочет завладеть одним из грандов Серии А.

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Как сообщает La Repubblica, Саудовская Аравия начала переговоры с владельцем Ромы Дэном Фридкиным о покупке клуба. Саудовцы сделали предложения в размере 900 миллионов евро, а также могут внести еще 200 или 300 млн, если городской совет Рима одобрит проект нового стадиона в районе Пьетралата. Отмечается, что стороны ведут переговоры, но Фридкин не хочет продавать клуб.

Напомним, Рома сейчас находится на пятой строчке с 38 баллами. От первого места команда отстает на 19 очков.

Рома дважды унижала Лози, который обладал уникальным талантом – ради команды он просил милостыню и забивал с травмой