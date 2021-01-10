Рома приймає Інтер в центральному матчі 17 туру Серії А. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Рома – Інтер розпочнеться о 13:30 за київським часом. Пряма трансляція на каналі "Футбол 1". "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

Битва за друге місце Серії А та статус головного переслідувача Мілана. Інтер на тижні несподівано програв Сампдорії та зіпсував переможний стрік. Рома в останніх шести матчах лише три очки (щоправда, суперники були досить слабкими). Сьогодні Паулу Фонсека може обійти Антоніо Конте в таблиці, якщо обіграє "нерадзуррі" на власному полі.

Стартові склади команд

Рома: Лопес – Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс – Карсдорп, Вільяр, Верету, Спінаццола – Пеллегріні, Мхітарян – Джеко.

Запасні: Фареллі, Фузато, Крістанте, Жезус, Майораль, Кумбула, Бруно Перес, Карлес Перес, Діавара, Рубен, Подгоряну.

Інтер: Хандановіч – Шкріняр, Де Врей, Бастоні – Хакімі, Барелла, Брозовіч, Відаль, Дарміан – Лукаку, Лаутаро.

Запасні: Паделлі, Раду, Гальярдіні, Санчес, Коларов, Сенсі, Ранокк'я, Перішіч, Янг, Еріксен.

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