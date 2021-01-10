Рома принимает Интер в центральном матче 17 тура Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Рома – Интер начнется в 13:30 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале "Футбол 1". "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

Битва за второе место в Серии А и статус главного преследователя Милана. Интер на неделе неожиданно проиграл Сампдории и испортил победный стрик. Рома в последних шести матчах потеряла лишь три очка (правда, соперники были достаточно слабыми). Сегодня Паулу Фонсека может обойти Антонио Конте в таблице, если обыграет "нерадзурри" на своем поле.

Стартовые составы команд

Рома: Лопес – Манчини, Смоллинг, Ибаньес – Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола – Пеллегрини, Мхитарян – Джеко.

Запасные: Фарелли, Фузато, Кристанте, Жезус, Майораль, Кумбула, Бруно Перес, Карлес Перес, Диавара, Рубен, Подгоряну.

Интер: Ханданович – Шкриняр, Де Врей, Бастони – Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Дармиан – Лукаку, Лаутаро.

Запасные: Паделли, Раду, Гальярдини, Санчес, Коларов, Сенси, Раноккья, Перишич, Янг, Эриксен.

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