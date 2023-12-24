Рома контактувала з Челсі щодо можливості підписання Трево Чалоби, повідомляє журналіст Екрем Конур. Щоправда, не зазначається, чи буде це повноцінний трансфер чи лише оренда.

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Влітку він же повідомляв про інтерес до англійця з боку Інтера, Ювентуса, Роми, Евертона, Вест Хема та Кристал Пелас, але гравець так і залишився у Челсі.

Зауважимо, що Чалоба не виходив у складі лондонців у поточному сезоні, а загалом провів за "синіх" 63 матчі, відзначившись 4 голами та 1 асистом.

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