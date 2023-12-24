Защитник Челси Трево Чалоба может продолжить карьеру в Серии А.

Рома контактировала с Челси о возможности подписания Трево Чалобы, сообщает журналист Экрем Конур. Правда, не отмечается, будет ли это полноценный трансфер или только аренда.

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Летом он же сообщал об интересе к англичанину со стороны Интера, Ювентуса, Ромы, Эвертона, Вест Хэма и Кристал Пэлас, но игрок так и остался в Челси.

Заметим, что Чалоба не выходил в составе лондонцев в текущем сезоне, а всего провел за "синих" 63 матча, отметившись 4 голами и 1 ассистом.

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