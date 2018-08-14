Рома готова предложить Шахтеру 15 млн евро за Тайсона

Капітан Шахтаря Тайсон може покинути клуб та перебратися в Серію А.

Итальянская Рома серьезно настроена осуществить трансфер бразильца. По информации журналиста SportMediaset Андреа Ди Карло, римляне готовы предложить "горнякам" за 30-летнего Тайсона 15 миллионов евро. 4 процента от этой суммы достанутся Интернасьоналю, с которого в 2010 Тайсон перешел в харьковский Металлист.

Тайсон пообещал защитнику Ромы приехать в Италию

Напомним, в СМИ активно распространяется информация о заинтересованности Ромы в услугах капитана "горняков". Спортивный директор итальянской команды Рамон Мончи ужепровел переговоры с близким окружением бразильца.

В составе Шахтера 30-летний бразилец выступает с 2013 года. Недавно сообщалось об интересе Сан-Паулу к Тайсону, однако донецкий клуб не спешит отпускать игрока.