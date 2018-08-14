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Тайсон пообіцяв захиснику Роми приїхати у Італію

13:51 552 Читать на русском
Тайсон пообіцяв захиснику Роми приїхати у Італію
Тайсон / фото: О. Осипов

Хавбек Шахтаря Тайсон, схоже, збирається в Італію, приїхати туди він пообіцяв Жуану Жезусу.

Бразильський вінгер Шахтаря Тайсон виклав фотографію у своєму профілі Інстаграм, яку прокоментував захисник Роми Жуан Жезус. Гравець "вовків" закликав Тайсона прилітати у Італію, на що 30-річний бразилець відповів "Приїду".

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Нагадаємо, у ЗМІ активно поширюється інформація про зацікавленість Роми у послугах капітана "гірників". Спортивний директор італійської команди Рамон Мончі вже провів переговори з близьким оточенням бразильця.

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Шахтар Шахтар Тайсон Тайсон Жезус Жуан Жезус Жуан Рома Рома Трансфери Шахтаря
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