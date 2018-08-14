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Керівництво Роми провело переговори з оточенням Тайсона

11:22 259 Читать на русском
Керівництво Роми провело переговори з оточенням Тайсона
Тайсон / Фото: ФК Шахтар

Італійська Рома зацікавлена у купівлі хавбека Шахтаря Тайсона.

За інформацією видання Corriere Giallorosso керівництво Роми мало кілька контактів з близьким оточенням Тайсона.

Зазначається, що спортивний директор "вовків" Рамон Мончі поки лише вивчає можливість придбання Тайсона. У найближчі 2 дні Рома планує зв'язатись з Шахтарем задля проведення переговорів щодо переходу 30-річного лідера "гірників".

У складі Шахтаря Тайсон виступає з 2013 року. Нещодавно повідомлялось про інтерес Сан-Паулу до Тайсона, проте донецький клуб не поспішає відпускати гравця.

Контракт Тайсона з Шахтарем, згідно з даними Transfermarkt, чинний до літа 2021 року.

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Трансфери чемпіонату України Трансфери Головне Рома Рома Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Шахтаря Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар
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