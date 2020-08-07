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Джеко розкритикував Фонсеку після вильоту Роми з Ліги Європи

10:21 - Читать на русском
Джеко розкритикував Фонсеку після вильоту Роми з Ліги Європи
Паулу Фонсека / ФК Рома

Лідер "джалороссі" не стримував емоцій після поразки Роми від Севільї, яка поставила хрест на єврокубкових амбіціях клубу.

22’ Серхіо Регілон
44’ Юссеф Ен-Несірі
 
Джанлука Манчіні 90+10’
22’ Серхіо Регілон
44’ Юссеф Ен-Несірі
90+10’ Джанлука Манчіні

Нагадаємо, Рома поступилася Севільї (0:2) в 1/8 фіналу Ліги Європи та завершила єврокубковий сезон. У наступній кампанії "вовки" знову гратимуть у другому за рангом євротурнірі, позаяк посіли лише 5 місце в Серії А, яке не дає право на участь в ЛЧ.

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Капітан Роми Едін Джеко був явно засмучений таким підсумком поєдинку.

"Я розчарований. Гра пішла не за нашим сценарієм з самого початку. Севілья переважала Рому протягом всієї гри на всіх клаптиках поля, ми не змогли навіть бити по воротах. Тренерський штаб добре бачив це і нічого не зробив, щоб змінити перебіг подій на полі.

Є люди, які повинні проаналізувати, чому ми програли. Моя справа – грати. Вся команда повинна серйозно задуматися", – цитує Джеко Corriere dello Sport з посиланням на Sky Sport Italia.

Зауважимо, що за декілька годин до гри Рома змінила власника – Джеймс Паллотта продав клуб американському мільярдеру Дену Фрідкіну.

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Італія Паулу Паулу Фонсека Севілья - Рома Едін Едін Джеко Рома Рома Ліга Європи
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