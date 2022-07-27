Бразильцю доведеться постати перед судом на слуханнях, які триватимуть із 17 по 31 жовтня у Барселоні, інформує El Pais.

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Неймара та його батьків підозрюють у махінаціях під час переходу із Сантоса в Барселону. Бразильська компанія DIS володіла 40% прав на форварда і ще 7 років тому поскаржилася на фіктивні документи, які були підписані між клубами. Формально Нея оцінили у понад 50 млн євро, але, за чутками, реальна сума переходу склала близько 134 млн євро.

Сторона обвинувачення вимагає велику компенсацію і 2 роки ув'язнення для Неймара. Суд відбудеться за місяць до старту чемпіонату світу в Катарі. Разом з родиною бразильця постраждати можуть і колишні президенти Барселони – Сандро Росель та Жозеп-Марія Бартомеу. Вони також були причетні до махінацій, за які можуть отримати до 8 років ув'язнення.

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