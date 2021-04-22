Рома приймає Аталанту в рамках 32 туру Серії А. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Рома – Аталанта стартує о 19:30 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалі "Футбол 2". Онлайн гру можна переглянути на платформі oll.tv. Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

На вихідних Маліновський вперше за довгий час не потрапив у стартовий склад Аталанти, але його феєрія (4 асисти у двох матчах) мала продовження. Руслан вийшов на заміну та забив переможний гол у ворота Ювентуса. Цей успіх закріпив позиції бергамасків у зоні ЛЧ і підвищив шанси на друге місце.

Сьогодні в суперниках кризова Рома. Команда Паулу Фонсеки виграла лише один з останніх 5 матчів Серії А та впала аж на сьому сходинку. Маліновський виходить проти Фонсеки з перших хвилин, а от колишній підопічний португальця – Коваленко – стартує в запасі Аталанти.

Стартові склади команд

Рома: Лопес – Манчіні, Крістанте, Ібаньєс – Карсдорп, Вільяр, Верету, Калафіорі – Пеллегріні? Мхітарян – Джеко.

Запасні: Міранте, Фусато, Сантон, Рейнольдс, Жуан, Фасіо, Бруно, Карлес, Дарбо, Ч'єрво, Пасторе, Майораль.

Аталанта: Голліні – Паломіно, Ромеро, Джімшиті – Меле, де Рон, Фройлер, Гозенс – Маліновський – Ілічіч, Сапата.

Запасні: Спортьєлло, Россі, Шутало, Кальдара, Толой, Руджері, Коваленко, Міранчук, Пессіна, Пашаліч, Ламмерс, Мурієль.

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