Рома принимает Аталанту в рамках 32 тура Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Рома – Аталанта стартует в 19:30 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 2". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

На выходных Малиновский впервые за долгое время не попал в стартовый состав Аталанты, но его феерия (4 ассиста в двух матчах) имела продолжение. Руслан вышел на замену и забил победный гол в ворота Ювентуса. Этот успех закрепил позиции бергамасков в зоне ЛЧ и повысил шансы на второе место.

Сегодня в соперниках кризисная Рома. Команда Паулу Фонсеки выиграла лишь один из последних 5 матчей Серии А и упала аж на седьмую строчку. Малиновский выходит против Фонсеки с первых минут, а вот бывший подопечный португальца – Коваленко – стартует в запасе Аталанты.

Стартовые составы команд

Рома: Лопес – Манчини, Кристанте, Ибаньес – Карсдорп, Вильяр, Верету, Калафиори – Пеллегрини, Мхитарян – Джеко.

Запасні: Миранте, Фусато, Сантон, Рейнольдс, Жуан, Фасио, Бруно, Карлес, Дарбо, Чьерво, Пасторе, Майораля.

Аталанта: Голлини – Паломино, Ромеро, Джимшити – Меле, де Рон, Фройлер, Гозенс – Малиновский – Иличич, Сапата.

Запасні: Спортьелло, Росси, Шутало, Кальдара, Толой, Руджери, Коваленко, Миранчук, Пессина, Пашалич, Ламмерс, Муриэль.

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