Донецький Шахтар вирушив до Італії на перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЄ проти Роми.

О 10 ранку українська делегація вилетіла в Рим. Луїш Каштру взяв до італійської столиці 23-х футболістів, які матимуть шанс зіграти проти команди Паулу Фонсеки ввечері 11 березня.

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Лідер "гірників" Тарас Степаненко, у якого проблеми з коліном, не потрапив у список гравців та пропустить матч.

Зазначимо, о 18:20 за Києвом відбудеться прес-конференція головного тренера "гірників" Луїша Каштру. Компанію наставнику складе бразильський захисник Ісмаїлі. О 19:00 стартує передматчеве тренування команди на Стадіо Олімпіко, інформує офіційний Twitter Шахтаря.

Поєдинок Рома – Шахтар стартує 11 березня о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь на київському НСК Олімпійський запланований на 18 березня, стартовий свисток пролунає о 19:55.

Список футболістів Шахтаря на матч проти Роми:

Список игроков «Шахтера», полетевших в Рим на матч с «Ромой» ?



Поединок @EuropaLeague #РомаШахтер состоится в четверг и начнется в 22:00. #UEL pic.twitter.com/zfdPSeZiat — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 10, 2021

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