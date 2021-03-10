Рома – Шахтар: "гірники" вирушили на матч Ліги Європи без Степаненка – Каштру визначився зі списком
Донецький Шахтар вирушив до Італії на перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЄ проти Роми.
О 10 ранку українська делегація вилетіла в Рим. Луїш Каштру взяв до італійської столиці 23-х футболістів, які матимуть шанс зіграти проти команди Паулу Фонсеки ввечері 11 березня.
Рома – Шахтар: прогноз на матч Ліги Європи
Лідер "гірників" Тарас Степаненко, у якого проблеми з коліном, не потрапив у список гравців та пропустить матч.
Зазначимо, о 18:20 за Києвом відбудеться прес-конференція головного тренера "гірників" Луїша Каштру. Компанію наставнику складе бразильський захисник Ісмаїлі. О 19:00 стартує передматчеве тренування команди на Стадіо Олімпіко, інформує офіційний Twitter Шахтаря.
Поєдинок Рома – Шахтар стартує 11 березня о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь на київському НСК Олімпійський запланований на 18 березня, стартовий свисток пролунає о 19:55.
Список футболістів Шахтаря на матч проти Роми:
Аллегрі як ключ до перебудови Шахтаря – чи є шанси побачити екс-тренера Ювентуса в Україні?