Рома прийме донецький Шахтар 11 березня у першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЄ 2020/21. Який прогноз на матч і кому віддають перевагу букмекери, розібрався "Футбол 24".

Зустріч проти давніх знайомих – Генріх Мхітарян та Паулу Фонсека свого часу успішно захищали кольори Шахтаря, вигравши у складі "помаранчево-чорних" низку трофеїв. Матч, як і онлайн трансляція Рома – Шахтар на "Футбол 24", стартує 11 березня о 22:00 за київським часом. Поєдинок пройде на Стадіо Олімпіко у Вічному місті.

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Фахівці William Hill віддають перевагу саме римській команді. Коефіцієнт на перемогу "джалороссі" складає 1.60, тоді як потенційний тріумф Шахтаря оцінюється у 5.50. На нічию ставлять 4.00. Команду Паулу Фонсеки вважають фаворитом і на вихід в 1/4 фіналу – коефіцієнт на це 1.44 проти 2.62 у "гірників".

BWin оперує схожими цифрами. Домашня звитяга Роми оцінюється в 1.62, вікторія "гірників" – 5.25. Коефіцієнт нічийного результату – 3.80. Фаворитом на вихід у наступну стадію теж вважають "вовків" – лише 1.45 проти 2.55 у Шахтаря.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Ліги Європи Рома впевнено пройшла Брагу – ще одну колишню команду Паулу Фонсеки (5:1 за сумою двох матчів). Підопічні Луїша Каштру зламали опір Маккабі Тель-Авів (2:0 в Ізраїлі, 1:0 у Києві).

Зауважимо, Шахтар та Рома зустрічалися вже 6 разів. Наразі перевага на боці "гірників" – 4 перемоги проти двох. Матч-відповідь в Україні відбудеться 18 березня, початок о 19:55.

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