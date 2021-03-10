Донецкий Шахтер отправился в Италию на первый поединок 1/8 финала ЛЕ против Ромы.

В 10 утра украинская делегация вылетела в Рим. Луиш Каштру взял в итальянскую столицу 23 футболиста, которые получат шанс сыграть против команды Паулу Фонсеки вечером 11 марта.

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Лидер "горняков" Тарас Степаненко, у которого проблемы с коленом, не попал в список игроков и пропустит матч.

Отметим, в 18:20 по Киеву состоится пресс-конференция главного тренера "горняков" Луиша Каштру. Компанию наставнику составит бразильский защитник Исмаили. В 19:00 стартует предматчевая тренировка команды на Стадио Олимпико, информирует официальный Twitter Шахтера.

Поединок Рома – Шахтер стартует 11 марта в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч на киевском НСК Олимпийский запланирован на 18 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:55.

Список футболистов Шахтера на матч против Ромы:

Список игроков «Шахтера», полетевших в Рим на матч с «Ромой» ?



Поединок @EuropaLeague #РомаШахтер состоится в четверг и начнется в 22:00. #UEL pic.twitter.com/zfdPSeZiat — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 10, 2021

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