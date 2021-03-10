Рома – Шахтер: "горняки" отправились на матч Лиги Европы без Степаненко – Каштру определился со списком
Донецкий Шахтер отправился в Италию на первый поединок 1/8 финала ЛЕ против Ромы.
В 10 утра украинская делегация вылетела в Рим. Луиш Каштру взял в итальянскую столицу 23 футболиста, которые получат шанс сыграть против команды Паулу Фонсеки вечером 11 марта.
Рома – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы
Лидер "горняков" Тарас Степаненко, у которого проблемы с коленом, не попал в список игроков и пропустит матч.
Отметим, в 18:20 по Киеву состоится пресс-конференция главного тренера "горняков" Луиша Каштру. Компанию наставнику составит бразильский защитник Исмаили. В 19:00 стартует предматчевая тренировка команды на Стадио Олимпико, информирует официальный Twitter Шахтера.
Поединок Рома – Шахтер стартует 11 марта в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч на киевском НСК Олимпийский запланирован на 18 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:55.
Список футболистов Шахтера на матч против Ромы:
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