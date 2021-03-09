Шахтар в рамках підготовки до матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми відбув уже обов'язкову процедуру перевірки на COVID-19.

Усі результати тестів на коронавірус, які здали гравці та персонал, виявилися негативними, повідомляє Twitter "гірників".

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Завтра (10 березня) о 10:00 запланований виліт Шахтаря до столиці Італії. Перший поєдинок з Ромою відбудеться 11 березня о 22:00, матч-відповідь у Києві – рівно за тиждень.

Нагадаємо, що на стадії 1/16 Ліги Європи Шахтар вибив Маккабі Т-А, а "вовки" впоралися з Брагою.

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