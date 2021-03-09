Шахтер в рамках подготовки к матчу 1/8 финала Лиги Европы против Ромы отбыл уже обязательную процедуру проверки на COVID-19.

Все результаты тестов на коронавирус, которые сдали игроки и персонал, оказались отрицательными, сообщает Twitter "горняков".

Динамо и Шахтер узнали арбитров на матчи 1/8 финала Лиги Европы

Завтра (10 марта) в 10:00 запланирован вылет Шахтера в столицу Италии. Первый поединок с Ромой состоится 11 марта в 22:00, ответный матч в Киеве – ровно через неделю.

Напомним, что на стадии 1/16 Лиги Европы Шахтер выбил Маккаби Т-А, а "волки" справились с Брагой.

Аллегрі як ключ до перебудови Шахтаря – чи є шанси побачити екс-тренера Ювентуса в Україні?