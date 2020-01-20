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Лаціо хоче стягнути компенсацію зі своїх фанатів за нацистські жести

20:13 225 Читать на русском
Лаціо хоче стягнути компенсацію зі своїх фанатів за нацистські жести
Фанати Лаціо на північній трибуні Стадіо Олімпіко / The Times

Римський клуб не пробачив своїм фанатам їхню поведінку на матчі Ліги Європи проти Ренна.

Лаціо має намір отримати відшкодування збитків у вболівальників, які, демонструючи нацистські вітання під час матчу з Ренном (3:1), призвели своїми діями до дискваліфікації трибуни Curva Nord. Йдеться про 50 тисяч євро, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Клуб вивчив відеозаписи з трибун і встановив особи правопорушників. Римляни пропонують винуватцям інциденту самим зв'язатися з клубом, щоб домовитись про виплату компенсації.

Раніше дисциплінарний комітет Федерації футболу Італії оштрафував Лаціо на 20 тисяч євро у зв'язку з расистською поведінкою уболівальників клубу в матчі 18-го туру Серії А проти Брешії (2:1). Фанати римлян три рази співали образливі пісні на адресу нападника Брешії Маріо Балотеллі.

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Теги
Італія Расизм у футболі Лаціо Лаціо
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