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Рома близька до підписання двох новачків – серед них Ісмаїлі

17:46 1227 Читать на русском
Рома близька до підписання двох новачків – серед них Ісмаїлі
Ісмаїлі / фото: ФК Шахтар

Італійська Рома невдовзі може оголосити про трансфери двох виконавців.

За інформацією авторитетного журналіста Джанлуки Ді Марціо, Рома дуже близька до підписання хавбека Фіорентини Жордана Верету та захисника Шахтаря Ісмаїлі.

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Зазначається, що після зустрічі керівництва "вовків" з агентом Верету саме римський клуб став фаворитом у боротьбі за його підписання.

Окрім того, на завершальній стадії перебувають переговори з Ісмаїлі. Бразилець вже дав попередню згоду на переїзд до лав Роми.

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Теги
Італія Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар Рома Рома Жордан Верету Жордан Верету
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