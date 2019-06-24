Рома близька до підписання двох новачків – серед них Ісмаїлі

Італійська Рома невдовзі може оголосити про трансфери двох виконавців.

За інформацією авторитетного журналіста Джанлуки Ді Марціо, Рома дуже близька до підписання хавбека Фіорентини Жордана Верету та захисника Шахтаря Ісмаїлі.

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Зазначається, що після зустрічі керівництва "вовків" з агентом Верету саме римський клуб став фаворитом у боротьбі за його підписання.

Окрім того, на завершальній стадії перебувають переговори з Ісмаїлі. Бразилець вже дав попередню згоду на переїзд до лав Роми.

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