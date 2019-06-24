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Фонсека прибув в Італію та розпочав роботу з Ромою

15:36 345 Читать на русском
Фонсека прибув в Італію та розпочав роботу з Ромою
Паулу Фонсека / ФК Рома

Колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека прилетів у Рим. Раніше португалець очолив місцеву Рому, підписавши контракт за схемою 2+1.

Паулу Фонсека, який нещодавно став головним тренером Роми, прилетів у Вічне місто. 46-річний португалець прибув у головний римський аеропорт Ф'юмічіно, після чого відвідав клубний офіс та поспілкувався з керівниками Роми, повідомляє офіційний сайт "джалороссі".

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Після цього Фонсека завітав на тренувальну базу до Трігорії та ознайомився з умовами роботи у новому клубі.

Нагадаємо, за 3 роки роботи в Шахтарі Фонсека тричі приводив "гірників" до перемоги як у чемпіонаті, так і в Кубку України. Рома, до слова, не гратиме у Лізі чемпіонів 2019/20 – "вовки" розпочнуть єврокубкову кампанію вже у другому кваліфікацйному раунді Ліги Європи.

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