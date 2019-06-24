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Рома близка к подписанию двух новичков – среди них Исмаили

17:46 102 Читати українською
Рома близка к подписанию двух новичков – среди них Исмаили
Исмаили / фото: ФК Шахтер

Итальянская Рома вскоре может объявить о трансферах двух исполнителей.

По информации авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, Рома очень близка к подписанию хавбека Фиорентины Жордана Верету и защитника Шахтера Исмаили.

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Отмечается, что после встречи руководства "волков" с агентом Верету именно римский клуб стал фаворитом в борьбе за его подписание.

Кроме того, на завершающей стадии находятся переговоры с Исмаили. Бразилец уже дал предварительное согласие на переезд в ряды Ромы.

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Теги
Италия Исмаили Исмаили Шахтер Шахтер Рома Рома Жордан Верету Жордан Верету
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