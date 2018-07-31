Рохо може стати гравцем Евертона

Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо найближчим часом може опинитися в Евертоні.

Керівництво Евертона націлене на підписання аргентинського захисника, повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, головний тренер МЮ Жозе Моурінью не розраховує на Рохо і хоче звільнити місце в складі для придбання іншого футболіста. Вартість гравця оцінюють у 20 млн фунтів.

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"Іриски" зацікавленні в послугах Маркоса, але їх не влаштовують фінансові вимоги захисника. В Манчестері Рохо отримує близько 120 тисяч фунтів на тиждень, що Евертон не може собі дозволити.

У минулому сезоні 28-річний аргентинець провів 12 матчів у складі "червоних дияволів" і не забив жодного гола.

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