Рохо может стать игроком Эвертона

Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо в ближайшее время может оказаться в Эвертоне.

Руководство Эвертона нацелено на подписание аргентинского защитника, сообщает The Telegraph.

По информации издания, главный тренер МЮ Жозе Моуринью не рассчитывает на Рохо и хочет освободить место в составе для приобретения другого футболиста. Стоимость игрока оценивается в 20 млн фунтов.

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"Ириски" заинтересованы в услугах Маркоса, но их не устраивают финансовые требования защитника. В Манчестере Рохо получает около 120 тысяч фунтов в неделю, что Эвертон не может себе позволить.

В прошлом сезоне 28-летний аргентинец провел 12 матчей в составе "красных дьяволов" и не забил ни одного гола.

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