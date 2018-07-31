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Рохо может стать игроком Эвертона

18:05 30 Читати українською
Рохо может стать игроком Эвертона
Маркос Рохо / Фото ФК МЮ

Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо в ближайшее время может оказаться в Эвертоне.

Руководство Эвертона нацелено на подписание аргентинского защитника, сообщает The Telegraph.

По информации издания, главный тренер МЮ Жозе Моуринью не рассчитывает на Рохо и хочет освободить место в составе для приобретения другого футболиста. Стоимость игрока оценивается в 20 млн фунтов.

Моуринью считает боссов МЮ жлобами: он потратил 433 млн за 3 года

"Ириски" заинтересованы в услугах Маркоса, но их не устраивают финансовые требования защитника. В Манчестере Рохо получает около 120 тысяч фунтов в неделю, что Эвертон не может себе позволить.

В прошлом сезоне 28-летний аргентинец провел 12 матчей в составе "красных дьяволов" и не забил ни одного гола.

"Первый на выход", – Моуринью захватил лидерство в рейтинге букмекеров

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Англия Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Маркос Рохо Маркос Рохо Эвертон Эвертон
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