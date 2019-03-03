Роджерс вп'яте не зміг виграти дебютний матч на чолі команди АПЛ

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Зоря у рідних стінах розгромила ВорсклуУкраїна — 15:52 5430
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Рамос проти Мессі – "це була кров на устах": звільнений з Реала тренер і екс-судді – за вилучення, або Помста за ЛеоІспанія — 15:15 4190
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Григорчук з Астаною здобув Суперкубок Казахстану, перемігши Кайрат – Есеола був вилученийСвіт — 14:39 957
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Рада футбольних асоціацій оголосила про низку змін у правилах футболуСвіт — 13:33 3603