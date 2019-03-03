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Роджерс вп'яте не зміг виграти дебютний матч на чолі команди АПЛ

17:49 281 Читать на русском
Роджерс вп'яте не зміг виграти дебютний матч на чолі команди АПЛ
Брендан Роджерс / фото: ФК Лестер

 Для новоспеченого наставника Лестера Брендана Роджерса не дуже успішно складаються дебютні матчі в АПЛ з новими командами.

5’ Трой Діні
92’ Андре Грей
 
Джеймі Варді 75’

Роджерс лише кілька днів тому очолив Лестер, а сьогодні зі своєю новою командою програв Уотфорду. Цікаво, що для ірландця "лисиці" стали вже 5-м клубом в АПЛ і Брендан жодного разу не зміг виграти дебютний поєдинок.

Уотфорд в компенсований час переграв Лестер: 29 тур АПЛ, матчі неділі

Окрім того, Роджерс вперше програв своїй колишній команді (до цього було 9 перемог та 5 нічиїх).

Завдяки цій перемозі Уотфорд набрав 43 очки та піднявся на 8 позицію, Лестер з 35 пунктами залишився в середині турнірної таблиці.

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