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Роджерс в пятый раз не смог выиграть дебютный матч во главе команды АПЛ

17:49 40 Читати українською
Роджерс в пятый раз не смог выиграть дебютный матч во главе команды АПЛ
Брендан Роджерс / фото: ФК Лестер

Для новоиспеченного наставника Лестера Брендана Роджерса не слишком успешно складываются дебютные матчи в АПЛ с новыми командами.

5’ Трой Дини
92’ Андре Грэй
 
Джейми Варди 75’

Роджерс только несколько дней назад возглавил Лестер, а сегодня со своей новой командой проиграл Уотфорду. Интересно, что для ирландца "лисы" стали уже 5-м клубом в АПЛ и Брендан ни разу не смог выиграть дебютный поединок.

Уотфорд в компенсированное время переиграл Лестер: 29 тур АПЛ, матчи воскресенья

Кроме того, Роджерс впервые проиграл своей бывшей команде (до этого было 9 побед и 5 ничьих).

Благодаря этой победе Уотфорд набрал 43 очка и поднялся на 8 позицию, Лестер с 35 пунктами остался в середине турнирной таблицы.

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Англия Лестер Сити Лестер Сити Брендан Роджерс Брендан Роджерс Уотфорд Уотфорд Видеоновости Уотфорд - Лестер Сити
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