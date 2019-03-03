Роджерс в пятый раз не смог выиграть дебютный матч во главе команды АПЛ

Для новоиспеченного наставника Лестера Брендана Роджерса не слишком успешно складываются дебютные матчи в АПЛ с новыми командами.

Роджерс только несколько дней назад возглавил Лестер, а сегодня со своей новой командой проиграл Уотфорду. Интересно, что для ирландца "лисы" стали уже 5-м клубом в АПЛ и Брендан ни разу не смог выиграть дебютный поединок.

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Кроме того, Роджерс впервые проиграл своей бывшей команде (до этого было 9 побед и 5 ничьих).

Благодаря этой победе Уотфорд набрал 43 очка и поднялся на 8 позицию, Лестер с 35 пунктами остался в середине турнирной таблицы.