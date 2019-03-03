Уотфорд в компенсований час переграв Лестер: 29 тур АПЛ, матчі неділі

В рамках 29 туру АПЛ Уотфорд вирвав перемогу в Лестера. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 29 тур

Уотфорд – Лестер – 2:1

Голи: Діні, 5, Грей, 90+2 – Варді, 75

Фулхем – Челсі – початок матчу о 16:05

Діні відкрив рахунок вже на 5 хвилині з передачі Деулофеу. Варді в другому таймі зрівняв рахунок і здавалось команди розійдуться нічиєю, проте Грей в компенсований час приніс перемогу "шершням".

Завдяки цій перемозі Уотфорд набрав 43 очки та піднявся на 8 позицію, Лестер з 35 пунктами залишився в середині турнірної таблиці.