Тоттенхем – Лестер – 0:2 – відео голів та огляд матчу
18:48 - Читать на русском
Тоттенхем приймав Лестер в рамках 14-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Футбол 24.
завершено
Джеймі Варді 45+4’
45+4’ Джеймі Варді
Перед свистком на перерву головна зірка Лестера Джеймі Варді відкрив рахунок, реалізувавши пенальті.
Лестер впевнено переміг Тоттенхем і вийшов на друге місце в АПЛ
На початку другого тайму гості подвоїли перевагу, але арбітр скасував взяття воріт через ледь помітний офсайд. Попри це підопічні Роджерса все ж забили другий м'яч, автоголом відзначився Алдервейрелд.
Після 14-ти турів Тоттенхем розташувався на 4-й сходинці, Лестер піднявся на друге місце.
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