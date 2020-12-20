Тоттенхем приймав Лестер в рамках 14-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Футбол 24.

Перед свистком на перерву головна зірка Лестера Джеймі Варді відкрив рахунок, реалізувавши пенальті.

Лестер впевнено переміг Тоттенхем і вийшов на друге місце в АПЛ

На початку другого тайму гості подвоїли перевагу, але арбітр скасував взяття воріт через ледь помітний офсайд. Попри це підопічні Роджерса все ж забили другий м'яч, автоголом відзначився Алдервейрелд.

Після 14-ти турів Тоттенхем розташувався на 4-й сходинці, Лестер піднявся на друге місце.

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