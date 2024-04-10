Верховний Суд не дозволив компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів, стягнути з держбанку 350 мільйонів доларів, скасувавши ухвалу про забезпечення позову, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

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Нагадаємо, у 2016 році в період націоналізації Приватбанку кошти Суркісів, що були розміщені компаніями родини на депозитних рахунках кіпрської філії банку, були включені до процедури bail-in (примусова конвертація депозитів власників акцій банку та пов'язаних із ними осіб у нові акції). Національний банк України тоді визнав родину Суркісів та їхні компанії пов'язаними з Приватбанком особами.

До слова, справа родини Суркісів розглядається в різних судах ще з 2017 року, а з 2020 року – у Верховному Суді. Окрім двох позовів, що зараз перебувають на розгляді в українських судах різних юрисдикцій, компанії-нерезиденти судяться і з Приватбанком на Кіпрі.

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