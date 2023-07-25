Оточення нападника ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе готове прийняти пропозицію Аль-Хіляля. Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

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Згідно з джерелом, сам Мбаппе досі не визначився з рішенням. Повідомляється, що він "перебуває в роздумах". Аль-Хіляль пропонує гравцеві зарплату у розмірі 400 мільйонів євро на рік. ПСЖ отримає за трансфер 300 мільйонів євро.

Нагадаємо, що контракт Мбаппе з ПСЖ чинний до літа 2024 року. Паризький клуб хоче продати Кіліана, щоб за рік не втратити його безкоштовно.

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