Родина Мбаппе готова прийняти астрономічну пропозицію зі Саудівської Аравії, – джерело
18:12 - Читать на русском
Кіліан Мбаппе перебуває в роздумах після багатомільйонної пропозиції Аль-Хіляля.
Оточення нападника ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе готове прийняти пропозицію Аль-Хіляля. Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.
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Згідно з джерелом, сам Мбаппе досі не визначився з рішенням. Повідомляється, що він "перебуває в роздумах". Аль-Хіляль пропонує гравцеві зарплату у розмірі 400 мільйонів євро на рік. ПСЖ отримає за трансфер 300 мільйонів євро.
Нагадаємо, що контракт Мбаппе з ПСЖ чинний до літа 2024 року. Паризький клуб хоче продати Кіліана, щоб за рік не втратити його безкоштовно.
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