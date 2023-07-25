У Барселони немає наміру боротися за нападника ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Нещодавно французька преса сенсаційно повідомила, що каталонці спробують оформити трансфер французького феномена. Однак у Барселоні цього гравця не розглядають.

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Згідно з інформацією Mundo Deportivo, у каталонців не було жодного наміру розпочинати перемовини щодо Мбаппе з ПСЖ. В клубі виключають такий сценарій не тільки через фінансові труднощі, а й побоюються, що француз похитне збалансованість роздягальні.

Журналіст Ромен Беддук впевнений, що за чутками про майбутнє Мбаппе стоїть паризький клуб. ПСЖ таким чином намагається змусити Реал поспішно зробити пропозицію, зобразивши ажіотаж навколо гравця.

Нагадаємо, що контракт Кілана Мбаппе з французьким грандом завершується у 2024 році. Нападник планує покинути клуб у статусі вільного агента, що дратує ПСЖ.

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