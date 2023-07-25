Семья Мбаппе готова принять астрономическое предложение из Саудовской Аравии, – источник
18:12 - Читати українською
Килиан Мбаппе пребывает в раздумьях после многомиллионного предложения Аль-Хиляля.
Окружение нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе готово принять предложение Аль-Хиляля. Об этом информирует инсайдер Джанлука Ди Марцио.
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Согласно источнику, сам Мбаппе до сих пор не определился с решением. Сообщается, что он "пребывает в раздумьях". Аль-Хиляль предлагает игроку зарплату в размере 400 миллионов евро в год. ПСЖ получит за трансфер 300 млн евро.
Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ действителен до лета 2024 года. Парижский клуб хочет продать Килиана, чтобы через год не потерять его бесплатно.
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