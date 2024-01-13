Як відомо, 31-річний екс-форвард Ліверпуля одружився 7 січня. Його обраниці лише 18 і вона все ще вчиться у школі на околиці Дакару – столиці Сенегалу.

Легенда Ліверпуля одружився з 18-річною дівчиною – він чекав, поки вона закінчить школу

Після завершення Кубка африканських націй зірковий нападник збирався поїхати з дружиною у весільну подорож. Вона планувалася після фіналу КАН (11 лютого) або раніше, якщо Сенегал вилетить. Втім, планам футболіста і його коханої не судилося втілитися в життя. Медовий місяць подружжя відкладається.

Річ у тім, що 18-річну Айшу (дружину Мане) змусили повернутися до школи, щоб скласти випускні іспити. Сім'я дівчини наказала їй зосередитися на навчанні та не хоче, щоб шлюб став на заваді. Родичі вважають, що у житті дружини футболіста ще буде багато можливостей для відпочинку, а зараз головна мета – навчання. Про це розповів Мусса Ндіайє – друг Садьйо Мане і один із організаторів весілля.

"Хоч Айша тепер і заміжня за Садьйо – найвідомішим чоловіком Сенегалу – але все ще є школяркою і має завершити навчання", – цитує довірену особу Мане Daily Mail.

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