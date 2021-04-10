Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров уникнув відповіді на питання, чи готовий він у майбутньому прийняти донецьку команду.

"Чи можливо, що я колись очолю Шахтар? Робота тренера передбачає все. Тренер не може сам себе кудись запропонувати.

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Упевнений, що коли-небудь повернуся на батьківщину і буду працювати в Україні.

Московський ЦСКА? Зараз я не поїхав би працювати в Росію. Я вже говорив про це раніше", – заявив Ребров у програмі "Денисов TIME".

Нагадаємо, український фахівець вже сьогодні, 10 квітня, може втретє поспіль стати чемпіоном Угорщини з Ференцварошем. Для цього команді Реброва потрібно перемогти Академію Пушкаша, яка відстає від "Фраді" на 13 очок.

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