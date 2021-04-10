Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров ушел от ответа на вопрос, готов ли он в будущем принять донецкую команду.

"Возможно ли, что я когда возглавлю Шахтер? Работа тренера подразумевает все. Тренер не может сам себя куда-то предложить.

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Уверен, что когда-нибудь вернусь на родину и буду работать в Украине.

Московский ЦСКА? Сейчас я не поехал бы работать в Россию. Я уже говорил об этом раньше", – заявил Ребров в программе "Денисов TIME".

Напомним, украинский специалист уже сегодня, 10 апреля, может в третий раз подряд стать чемпионом Венгрии с Ференцварошем. Для этого команде Реброва нужно победить Академию Пушкаша, которая отстает от "Фради" на 13 очков.

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